Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета" - РИА Новости, 11.11.2025
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"
Мещанский суд Москвы конфисковал два Mercedes, гидроцикл и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Андрея Есипова, получившего 9 лет колонии за поставку некачественных...
2025-11-11T16:15:00+03:00
2025-11-11T16:15:00+03:00
2025-11-11T16:33:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал два Mercedes, гидроцикл и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Андрея Есипова, получившего 9 лет колонии за поставку некачественных бронежилетов для Минобороны, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Находящиеся под арестом Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz S400, гидроцикл, часы Rolex... Конфисковать арестованное имущество на сумму 1 миллиард 944 миллиона 314 тысяч 582 рублей", - огласила решение судья.
Также конфискованы средства на счетах в российских банках, доли в уставных капиталах компаний, участки и нежилые помещения в Подмосковье
, имущество третьих лиц.
Во вторник суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
. В наказание суд частично включил срок по приговору Симоновского суда Москвы
, который прошлой осенью назначил Есипову 2 года колонии за незаконную банковскую деятельность.
Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
Как было установлено в ходе разбирательств, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.