Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве

Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал два Mercedes, гидроцикл и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Андрея Есипова, получившего 9 лет колонии за поставку некачественных бронежилетов для Минобороны, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Находящиеся под арестом Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz S400, гидроцикл, часы Rolex... Конфисковать арестованное имущество на сумму 1 миллиард 944 миллиона 314 тысяч 582 рублей", - огласила решение судья.

Также конфискованы средства на счетах в российских банках, доли в уставных капиталах компаний, участки и нежилые помещения в Подмосковье , имущество третьих лиц.

Во вторник суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ . В наказание суд частично включил срок по приговору Симоновского суда Москвы , который прошлой осенью назначил Есипову 2 года колонии за незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.