Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета" - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 11.11.2025 (обновлено: 16:33 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/sud--2054241821.html
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета" - РИА Новости, 11.11.2025
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"
Мещанский суд Москвы конфисковал два Mercedes, гидроцикл и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Андрея Есипова, получившего 9 лет колонии за поставку некачественных... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:15:00+03:00
2025-11-11T16:33:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
mercedes
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054195483_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_1e950abf4f0319eadad02338b25b0c93.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053187372.html
https://realty.ria.ru/20250926/sud-2044621597.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054195483_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_7c8b7c77ae8e610ca1e63a552d8aa7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, министерство обороны рф (минобороны рф), mercedes, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Mercedes, Общество
Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы "Пикета"

Суд конфисковал "Гелендваген" и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Есипова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве
Глава ГК Пикет Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал два Mercedes, гидроцикл и часы Rolex у главы ГК "Пикет" Андрея Есипова, получившего 9 лет колонии за поставку некачественных бронежилетов для Минобороны, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Находящиеся под арестом Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz S400, гидроцикл, часы Rolex... Конфисковать арестованное имущество на сумму 1 миллиард 944 миллиона 314 тысяч 582 рублей", - огласила решение судья.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
Также конфискованы средства на счетах в российских банках, доли в уставных капиталах компаний, участки и нежилые помещения в Подмосковье, имущество третьих лиц.
Во вторник суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. В наказание суд частично включил срок по приговору Симоновского суда Москвы, который прошлой осенью назначил Есипову 2 года колонии за незаконную банковскую деятельность.
Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
Как было установлено в ходе разбирательств, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд конфисковал предприятия и апартаменты по делу экс-совладельца "Суммы"
26 сентября, 16:23
 
Московская область (Подмосковье)МоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)MercedesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала