ФНС заблокировала счета блогера Subo

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам объявленного в розыск блогера Сабхана Мамедова (Subo), следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Банки, в которые направлены решения о приостановлении: Филиал "Санкт-петербургский" АО "Альфа-банк
" - последнее приостановление было 10 ноября, ООО "Банк Точка" - последнее приостановление было 10 ноября, АО "ТБанк" - последнее приостановление было 10 ноября", - говорится в данных сервиса.
Кроме того, там указано, что 8 октября регистрирующим органом было принято решение "о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя... из ЕГРИП".
Блогеру Subo в июле в Подмосковье
было заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Ранее обвинения в тех же преступлениях были предъявлены брату и отцу блогера.
Установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. Далее с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.
Отец и брат блогера на момент выдвижения обвинений возместили ИФНС 9 миллионов рублей. Тем временем Субхан Мамедов
был объявлен в розыск.