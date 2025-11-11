https://ria.ru/20251111/stupen-2054184884.html
Для курсантов центра "Воин" ввели ступени отличия
Для курсантов центра "Воин" ввели ступени отличия - РИА Новости, 11.11.2025
Для курсантов центра "Воин" ввели ступени отличия
Ступени отличия вводят для курсантов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" – от "курсант-новобранец" до... РИА Новости, 11.11.2025
россия
Для курсантов центра "Воин" ввели четыре ступени отличия
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ступени отличия вводят для курсантов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" – от "курсант-новобранец" до "курсант-гвардеец", сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Филиалы центра "Воин" на данный момент работают в 21 регионе России
.
"По поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева в центре введен в действие порядок присвоения четырех ступеней отличия курсантам 14-17 лет. Это "Курсант-новобранец", "Курсант", "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец", - говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что каждая ступень отличия будет присваиваться по итогам обучения и личных достижений. Соответствующий шеврон будут крепить на правом рукаве формы курсанта.