Для курсантов центра "Воин" ввели ступени отличия

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ступени отличия вводят для курсантов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" – от "курсант-новобранец" до "курсант-гвардеец", сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Филиалы центра "Воин" на данный момент работают в 21 регионе России

"По поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева в центре введен в действие порядок присвоения четырех ступеней отличия курсантам 14-17 лет. Это "Курсант-новобранец", "Курсант", "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец", - говорится в сообщении на сайте центра.