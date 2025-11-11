Рейтинг@Mail.ru
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
Тверская область
Тверская область
 
20:13 11.11.2025 (обновлено: 21:24 11.11.2025)
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
В Тверской области в следующем году планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.11.2025
россия, тверская область
Россия, Тверская область, Тверская область
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области

Стоимость патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области в следующем году планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2026 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей. Законодательная инициатива врио губернатора Виталия Королева рассмотрена 11 ноября на заседании регионального правительства", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Уточняется, что инициативу рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.
Как подчеркивает пресс-служба, стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области последовательно увеличивается с 2016 года и "традиционно является одной из самых высоких в ЦФО".
"Во-первых, это решение принимается, чтобы мы могли высвободить рабочие места для местных жителей. Во-вторых, чтобы избежать ситуаций, когда мигранты могут жить на территории субъекта РФ, где низкий патент, а работать на территории, где высокая зарплата. Это решение в интересах жителей Тверской области", – приводятся в сообщении слова Королева.
По данным на сайте заксобрания Тверской области, в конце прошлого года депутаты принимали решение об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов с 10 742 рублей в 2024 году до 14 973 рублей в 2025-м.
Тверская область
 
 
