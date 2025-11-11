https://ria.ru/20251111/stoimost-2054327267.html
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области - РИА Новости, 11.11.2025
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
В Тверской области в следующем году планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:13:00+03:00
2025-11-11T20:13:00+03:00
2025-11-11T21:24:00+03:00
россия
тверская область
тверская область
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
Стоимость патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области в следующем году планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2026 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей. Законодательная инициатива врио губернатора Виталия Королева
рассмотрена 11 ноября на заседании регионального правительства", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Уточняется, что инициативу рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.
Как подчеркивает пресс-служба, стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области последовательно увеличивается с 2016 года и "традиционно является одной из самых высоких в ЦФО".
"Во-первых, это решение принимается, чтобы мы могли высвободить рабочие места для местных жителей. Во-вторых, чтобы избежать ситуаций, когда мигранты могут жить на территории субъекта РФ
, где низкий патент, а работать на территории, где высокая зарплата. Это решение в интересах жителей Тверской области", – приводятся в сообщении слова Королева.
По данным на сайте заксобрания Тверской области, в конце прошлого года депутаты принимали решение об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов с 10 742 рублей в 2024 году до 14 973 рублей в 2025-м.