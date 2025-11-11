Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области

РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области в следующем году планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2026 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей. Законодательная инициатива врио губернатора Виталия Королева рассмотрена 11 ноября на заседании регионального правительства", - сообщается в Telegram-канале правительства области.

Уточняется, что инициативу рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.

Как подчеркивает пресс-служба, стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области последовательно увеличивается с 2016 года и "традиционно является одной из самых высоких в ЦФО".

"Во-первых, это решение принимается, чтобы мы могли высвободить рабочие места для местных жителей. Во-вторых, чтобы избежать ситуаций, когда мигранты могут жить на территории субъекта РФ , где низкий патент, а работать на территории, где высокая зарплата. Это решение в интересах жителей Тверской области", – приводятся в сообщении слова Королева.