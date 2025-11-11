"Росконгресс" назвал причины легализации стейблкоинов в США

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легализация стейблкоинов в США преследует три цели: ослабление влияния Федеральной резервной системы, укрепление международного положения доллара и привлечение новых инвесторов в госдолг, говорится в докладе "Росконгресса" "Стейблкоин вместо векселя", которым располагает РИА Новости.

Администрация президента США Дональда Трампа в июле 2025 года одобрила закон, закрепляющий юридический статус стейблкоинов в американской финансовой системе. В регулируемом поле остаются только криптомонеты, обеспеченные традиционными валютами в соотношении один к одному. При этом компании‑эмитенты должны размещать средства, которые будут выступать залогом по стейблкоинам, в активах из жестко ограниченного списка, прежде всего в казначейских векселях США.

"Команда Трампа, вероятно, преследует три взаимосвязанные цели. Первая - ослабление влияния Федеральной резервной системы ( ФРС ) на денежно-кредитную политику посредством формирования неподконтрольного ей крупного сегмента краткосрочного фондирования", - пишут аналитики.

Второй целью они называют укрепление международных позиций доллара через внедрение американской валюты в криптовалютные платежные системы.