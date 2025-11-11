Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
17:28 11.11.2025
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ
Генпрокуратура Стамбула подготовила состоящее из почти четырех тысяч страниц обвинительное заключение в отношении 402 подозреваемых по делу о коррупции в мэрии... РИА Новости, 11.11.2025
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ

Hürriyet: для экс-мэра Стамбула прокуроры потребуют до 2352 лет лишения свободы

© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула подготовила состоящее из почти четырех тысяч страниц обвинительное заключение в отношении 402 подозреваемых по делу о коррупции в мэрии Стамбула, для экс-мэра мегаполиса Экрема Имамоглу прокуроры потребуют до 2352 лет лишения свободы.
"Расследование закончено, обвинительное заключение готово, оно состоит из 3 900 страниц, в нем фигурируют 402 подозреваемых в участии в преступной группировке в интересах Экрема Имамоглу, он являлся ее лидером. 105 фигурантов уже арестованы", - заявил генпрокурор Акын Гюрлек.
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Минобороны Турции сообщило о крушении самолета в Грузии
Вчера, 15:45
В общей сложности речь идет о 143 преступных эпизодах, в том числе о 12 эпизодах взяточничества, семи эпизодах отмывания средств, семи эпизодах мошенничества", - отметил Гюрлек.
"В общей сложности генпрокуратура запросит от 828 до 2352 лет тюремного заключения для Имамоглу", - сообщила газета.
Согласно обвинительному заключению, ущерб госучреждениям от действий группировки во главе с Имамоглу оценивается в 24 миллиона долларов США и 160 миллиардов лир (почти 3,8 миллиарда долларов), отмечает издание.
Стамбульский университет в марте принял решение аннулировать диплом Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти девяти лет тюремного заключения и запрета на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома.
Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.
Суд в июле приговорил политика к году и восьми месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на два года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике
9 ноября, 18:43
 
