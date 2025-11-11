Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция стадиона "Юность" завершается в Пермском крае
12:19 11.11.2025
Реконструкция стадиона "Юность" завершается в Пермском крае
Реконструкция стадиона "Юность" в Перми практически завершена, объект получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 11.11.2025
Реконструкция стадиона "Юность" завершается в Пермском крае

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Реконструкция стадиона "Юность" в Перми практически завершена, объект получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что документ подтверждает, что построенный объект капитального строительства отвечает всем требованиям технических регламентов и проектной документации.
Как сообщили в министерстве строительства Прикамья, следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, его планируется получить уже в ближайшее время.
После масштабной реконструкции возведен четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, кафе, тренажерными и фитнес-залами, большим баскетбольным залом. Также создано деловое пространство для работы персонала и тренеров. Новые трибуны смогут вместить более 1,5 тысячи человек.
Кроме того, обновлена открытая арена. На поле уложено новое искусственное покрытие площадью почти 6 тысяч квадратных метров. Летом на обновленном поле здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве, заниматься бегом, на пяти отдельных площадках – играть в баскетбол. Зимой стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также здесь будут заниматься конькобежцы.
"Уже этой зимой здесь смогут тренироваться профессиональные спортсмены, а также кататься на коньках все любители активного отдыха", – приводит пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
