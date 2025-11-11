Реконструкция стадиона "Юность" завершается в Пермском крае

Вид на город с террасы ресторана-сыроварни Interview в Перми. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Реконструкция стадиона "Юность" в Перми практически завершена, объект получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что документ подтверждает, что построенный объект капитального строительства отвечает всем требованиям технических регламентов и проектной документации.

Как сообщили в министерстве строительства Прикамья, следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, его планируется получить уже в ближайшее время.

После масштабной реконструкции возведен четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, кафе, тренажерными и фитнес-залами, большим баскетбольным залом. Также создано деловое пространство для работы персонала и тренеров. Новые трибуны смогут вместить более 1,5 тысячи человек.

Кроме того, обновлена открытая арена. На поле уложено новое искусственное покрытие площадью почти 6 тысяч квадратных метров. Летом на обновленном поле здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве, заниматься бегом, на пяти отдельных площадках – играть в баскетбол. Зимой стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также здесь будут заниматься конькобежцы.