В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Глава организации "Друзья мемориала Второй мировой войны" Джейн Дроппа заявила РИА Новости, что сотрудничество России и США идет на пользу миру, как было во время борьбы с фашизмом.

"Это было время, когда люди могли забыть о различиях и осознать, что целью была победа над фашизмом. И они смогли работать сообща", - сказала Дроппа.