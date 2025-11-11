https://ria.ru/20251111/ssha-2054344679.html
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру - РИА Новости, 11.11.2025
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
Глава организации "Друзья мемориала Второй мировой войны" Джейн Дроппа заявила РИА Новости, что сотрудничество России и США идет на пользу миру, как было во... РИА Новости, 11.11.2025
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
Дроппа: сотрудничество России и США идет на пользу миру
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Глава организации "Друзья мемориала Второй мировой войны" Джейн Дроппа заявила РИА Новости, что сотрудничество России и США идет на пользу миру, как было во время борьбы с фашизмом.
"Всегда любые страны могут работать вместе, чтобы люди могли лучше понимать друг друга, и мир станет лучше. Это сработало для России
и США
, Франции
, Германии
, Польши
, Мексики
. Для любой страны: чем больше мы работаем вместе, тем лучше", - сказала она.
По ее словам, Вторая мировая война стала примером эффективного сотрудничества РФ и США.
"Это было время, когда люди могли забыть о различиях и осознать, что целью была победа над фашизмом. И они смогли работать сообща", - сказала Дроппа.
В США 11 ноября отмечается День ветеранов.