https://ria.ru/20251111/ssha-2054333568.html
США теперь будут праздновать дни победы в мировых войнах
США теперь будут праздновать дни победы в мировых войнах - РИА Новости, 11.11.2025
США теперь будут праздновать дни победы в мировых войнах
США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также "во всех остальных", заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:43:00+03:00
2025-11-11T20:43:00+03:00
2025-11-11T20:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20250524/tramp-2018914930.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США теперь будут праздновать дни победы в мировых войнах
Трамп: США будут праздновать победы в Первой и Второй мировых войнах