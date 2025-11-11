США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и хотят исключить, в частности, формулировку о "территориальной целостности", пишет издание США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и хотят исключить, в частности, формулировку о "территориальной целостности", пишет издание Kyiv Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями во всемирной организации.

По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа хочет изменений в представленной в третьем комитете ГА ООН о "положении в области прав человека" на подконтрольных РФ территориях.

"Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции... американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что другие западные партнеры Киева боятся изменений, которые будут демонстрировать раскол на Западе, а европейские страны пытаются лоббировать изменение позиции Вашингтона. "Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", - заявил один из неназванных европейских посланников.

Ожидается, что голосование по резолюции должно пройти в ближайшие недели.