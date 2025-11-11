Рейтинг@Mail.ru
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ
13:58 11.11.2025
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
2025
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ

Kyiv Post: США требуют изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и хотят исключить, в частности, формулировку о "территориальной целостности", пишет издание Kyiv Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями во всемирной организации.
По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа хочет изменений в представленной в третьем комитете ГА ООН о "положении в области прав человека" на подконтрольных РФ территориях.
"Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции... американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что другие западные партнеры Киева боятся изменений, которые будут демонстрировать раскол на Западе, а европейские страны пытаются лоббировать изменение позиции Вашингтона. "Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", - заявил один из неназванных европейских посланников.
Ожидается, что голосование по резолюции должно пройти в ближайшие недели.
США ранее уже неоднократно выступали за изменения формулировок заявлений с антироссийской риторикой. В частности, в начале срока новой администрации газета Financial Times писала, что американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Также в феврале США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, следовало из документов в распоряжении РИА Новости.
