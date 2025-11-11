Рейтинг@Mail.ru
Сенат США официально поддержал законопроект о бюджете страны
05:40 11.11.2025 (обновлено: 06:15 11.11.2025)
Сенат США официально поддержал законопроект о бюджете страны
Сенаторы в США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны
Сенат США официально поддержал законопроект о бюджете страны

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сенаторы в США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из результатов голосования, за проголосовало большинство - 60 против 40.
Ранее в ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за начало обсуждения законопроекта о бюджете страны. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - на стол президенту США Дональду Трампу.
Пресс-служба сената, в свою очередь, уточнила, что в поддержку законопроекта проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец, по этим данным, проголосовал против.
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
