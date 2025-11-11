Сенат США официально поддержал законопроект о бюджете страны

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сенаторы в США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.

Как следует из результатов голосования, за проголосовало большинство - 60 против 40.

Дональду Трампу. Ранее в ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за начало обсуждения законопроекта о бюджете страны. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - на стол президенту США