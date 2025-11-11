Рейтинг@Mail.ru
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
02:35 11.11.2025 (обновлено: 03:48 11.11.2025)
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун - РИА Новости, 11.11.2025
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Американские сенаторы проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну,... РИА Новости, 11.11.2025
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун

Сенаторы в США проголосовали за бюджет правительства, приблизив конец шатдауна

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из результатов, инициативу поддержали 60 человек, против выступили 40. Это решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.
Теперь документ должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу.
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.

Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов. Несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, в сенате у них 53 мандата.

Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
