https://ria.ru/20251111/ssha-2054064463.html
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун - РИА Новости, 11.11.2025
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Американские сенаторы проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:35:00+03:00
2025-11-11T02:35:00+03:00
2025-11-11T03:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сенат сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103254/56/1032545602_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f5ed98df7ef85c201383ab63021cafb5.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055810.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103254/56/1032545602_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9890d764fb3df14f00b06aeaa6d30988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, сенат сша
В мире, США, Дональд Трамп, Сенат США
В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Сенаторы в США проголосовали за бюджет правительства, приблизив конец шатдауна
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из результатов, инициативу поддержали 60 человек, против выступили 40. Это решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.
Теперь документ должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу
.
Новый финансовый год в США
начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.
Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов. Несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, в сенате у них 53 мандата.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.