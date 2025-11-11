В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.

Как следует из результатов, инициативу поддержали 60 человек, против выступили 40. Это решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.

Теперь документ должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.

Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов. Несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, в сенате у них 53 мандата.