МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия добилась значительного прогресса, представив новые виды ракетного вооружения, которым Западу нечего противопоставить, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.
Экс-офицер отметил, что закономерным следствием выхода Вашингтона из договоренностей с Москвой о стратегической стабильности стала модернизация российского военного комплекса.
«
"По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.
4 ноября Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Как отметил глава государства, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
Также глава государства объявил о готовности продолжить в течение года с 5 февраля придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией
5 ноября, 01:56