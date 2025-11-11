Рейтинг@Mail.ru
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о силах России - РИА Новости, 11.11.2025
01:25 11.11.2025
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о силах России
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о силах России - РИА Новости, 11.11.2025
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о силах России
Россия добилась значительного прогресса, представив новые виды ракетного вооружения, которым Западу нечего противопоставить, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
ларри джонсон
владимир путин
москва
центральное разведывательное управление (цру)
россия
москва
РИА Новости
в мире, россия, ларри джонсон, владимир путин, москва, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Ларри Джонсон, Владимир Путин, Москва, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о силах России

Экс-офицер ЦРУ Джонсон признал превосходство "Орешника" над ракетами США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя РИА Новости. Россия добилась значительного прогресса, представив новые виды ракетного вооружения, которым Западу нечего противопоставить, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.
Запуск американской ракеты SM-3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты
24 января, 08:00
Экс-офицер отметил, что закономерным следствием выхода Вашингтона из договоренностей с Москвой о стратегической стабильности стала модернизация российского военного комплекса.
«
"По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.
4 ноября Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Как отметил глава государства, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
Также глава государства объявил о готовности продолжить в течение года с 5 февраля придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией
5 ноября, 01:56
 
В миреРоссияЛарри ДжонсонВладимир ПутинМоскваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
