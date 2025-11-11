МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, группировка "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 - в Роге в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

Кроме того, бойцы группировки "Запад" отразили атаку нацгвардии Украины на юге Купянска-Узлового в Харьковской области , которую противник затеял, чтобы деблокировать окруженные подразделения. В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов.

Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Ловец" утром сообщил, что от боевиков ВСУ в Купянске зачищена улица Дзержинского . Кроме того, по его словам, российские бойцы овладели нефтебазой на восточной окраине города и полностью взяли под контроль и освободили от украинских войск железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного Прибытия. Сейчас отряд ведет боевые действия по зачистке станции Купянск Сортировочная и наносит поражение позициям противника в районе Купянска-Узлового.

Также в МО РФ сообщили, что группировка "Запад" уничтожила в районе Купянска-Узлового пять украинских БМП. Помимо этого, группировка уничтожила бронеавтомобиль Humvee, бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль "Новатор" и пикап, на которых боевики ВСУ пытались прорваться в заблокированный Купянск.

Группировка "Центр" также отразила семь атак из района Гришино, которые ВСУ предприняли в попытке деблокировать окружённую группировку. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника. Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков в направлении Новоэкономического.

Димитрове (также в ДНР ) подразделения группировки развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

За сутки на красноармейском направлении были уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения.

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации превысили 1255 военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 69 беспилотников самолетного типа.

Попить пива в Мюнхене с пышногрудыми барышнями

ФСБ сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского и стреби теля МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Киев пытался завербовать российских лётчика и штурмана, причем второй должен был в ходе полёта ликвидировать первого, чтобы направить самолёт с ракетой в район базы НАТО в румынской Констанце , где его могла сбить ПВО.

Первоначально украинские спецслужбы обещали штурману миллион долларов, а затем уточнили, что хотят самолёт с подвешенной к нему ракетой, и готовы заплатить за это 3 миллиона. Чтобы склонить российских авиаторов к этому, они присылали штурману видео с горой сложенных пачками долларов.

Кроме того, Киев обещал штурману гражданство одной из стран Запада. Штурмана, который объяснял "кураторам", что не имеет технической возможности посадить самолёт в одиночку, пытался инструктировать лётчик ВСУ.

В планируемой операции была задействована нежелательная в РФ организация Bellingcat *.

Сотрудник украинской разведки, который пытался завербовать российского лётчика, обещал ему, что "всё пройдёт как по маслу", после чего они встретятся в Мюнхене и "выпьют пива в компании пышногрудых барышень".

В качестве ответа на эту провокацию, по данным ФСБ, российские Воздушно-космические силы нанесли в ночь на 10 ноября удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины, а также по аэродрому Староконстантинов, где дислоцируют ся " пресловутые F-16".

Больше не финансируют Украину

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам накануне, что Вашингтон больше не финансирует Украину. США, по его словам, теперь получают деньги за поставки оружия через НАТО. Также Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не грозит мировой войной.

Издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на два источника в ООН , что США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и хотят исключить, в частности, формулировку о "территориальной целостности". При этом, по данным издания, другие западные партнеры Киева боятся изменений, которые будут демонстрировать раскол на Западе, а европейские страны пытаются лоббировать изменение позиции Вашингтона.

Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по Украине, в том числе со стороны так называемой "коалиции желающих", заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен. При этом он не сообщил, кто из европейских лидеров подошел бы на эту роль.

Украинские военные страдают от разгула бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену в условиях окопной войны, пишет издание Telegraph со ссылкой на неназванного иностранного врача-волонтера, работающего на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Издание отмечает, что заболевание развивается из-за бактерий из рода клостридии, обитающих в почве и попадающих в организм человека при ранениях в условиях боевых действий. Заболевание получало наиболее широкое распространение в ходе Первой и Второй мировых войн.

Принуждает у уступкам

Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных и экспертов. Так, каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев.

ВСУ, пытаясь восстановить утраченные позиции, перекинули в Харьковскую область подразделения 8-го полка сил специальных операций Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.