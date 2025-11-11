Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделения 8-го полка спецопераций
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 11.11.2025
ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделения 8-го полка спецопераций
ВСУ, пытаясь восстановить утраченные позиции, перекинули в Харьковскую область подразделения 8-го полка сил специальных операций Украины, сообщили РИА Новости
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ, пытаясь восстановить утраченные позиции, перекинули в Харьковскую область подразделения 8-го полка сил специальных операций Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций перебрасывает в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на восстановлении потерь", - сказал собеседник агентства.
"Кроме того, переброшены подразделения 8-го полка сил специальных операций", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
