ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделения 8-го полка спецопераций
ВСУ, пытаясь восстановить утраченные позиции, перекинули в Харьковскую область подразделения 8-го полка сил специальных операций Украины, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:35:00+03:00
