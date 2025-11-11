Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики нашли тело наемника из Французского легиона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 11.11.2025
Российские разведчики нашли тело наемника из Французского легиона
Российские разведчики нашли тело наемника из Французского легиона
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из... РИА Новости, 11.11.2025
Российские разведчики нашли тело наемника из Французского легиона

Бойцы нашли в Серебрянском лесничестве тело наемника из Французского легиона

Военнослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона как одно из доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода разведки с позывным "Перя".
"Была одна из таких задач своеобразных. На нашей растяжке подорвался наемник из Французского легиона. Наша задача была забрать его из-под носа противника, там расстояние было где-то 60 метров до него (до противника - ред.)... Забрали его, подошли, все было в растяжках, стояли "пятидесятые" МОНки (мина осколочная направленная, МОН-50, дальность поражения до 50 метров - ред.), направленные в нашу сторону... У него (наемника - ред.) была аббревиатура - шеврон Французского легиона", - рассказал разведчик.
По его словам, в радиоэфире слышались разговоры на разных языках.
"Перя" уточнил, что, несмотря на большое количество растяжек, удалось доставить тело легионера в нужное место и доложить в штаб, чтобы предоставить доказательство того, что на стороне ВСУ воюют военнослужащие из Французского легиона.
Пресс-бюро СВР России еще в конце октября сообщало, что штурмовики Французского иностранного легиона размещены в приграничных районах Польши, их планируют перебросить в центральные области Украины, а Париж на случай утечки информации о готовящейся интервенции намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ.
