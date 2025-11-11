ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона как одно из доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода разведки с позывным "Перя".

"Была одна из таких задач своеобразных. На нашей растяжке подорвался наемник из Французского легиона. Наша задача была забрать его из-под носа противника, там расстояние было где-то 60 метров до него (до противника - ред.)... Забрали его, подошли, все было в растяжках, стояли "пятидесятые" МОНки (мина осколочная направленная, МОН-50, дальность поражения до 50 метров - ред.), направленные в нашу сторону... У него (наемника - ред.) была аббревиатура - шеврон Французского легиона", - рассказал разведчик.