Комбат рассказал о бегстве ВСУ в зоне действия морпехов 155-й бригады

ДНР, 11 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать свои рубежи до последнего бойца, рассказал РИА Новости "Молот", командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" ВС РФ.
"Противник уже не предпринимает попыток удерживать позиции и занимаемые рубежи до последнего бойца, а поспешно бежит. С учетом того, что близится зима, маскироваться сложнее, поэтому в том числе они отходят, стараясь держаться на удалении", - сказал он.
"Противник пытался контратаковать в зоне нашей ответственности. Но как только узнали, что на данном направлении участвует в наступлении и 155-я бригада, они перешли к обороне. Пытаются использовать различные здания и сооружения под склады провизии и боеприпасов, однако мы, используя различные способы разведки, находим данные точки и поражаем", - добавил командир батальона.
Красноармейск и Димитров в ДНР
составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ
в Донбассе
: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку
. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово
.