Комбат рассказал о бегстве ВСУ в зоне действия морпехов 155-й бригады
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 11.11.2025 (обновлено: 17:39 11.11.2025)
Комбат рассказал о бегстве ВСУ в зоне действия морпехов 155-й бригады
Бойцы ВСУ бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать свои рубежи до последнего бойца, рассказал РИА Новости "Молот", командир батальона 155-й...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
безопасность, донецкая народная республика, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ДНР, 11 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать свои рубежи до последнего бойца, рассказал РИА Новости "Молот", командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" ВС РФ.
"Противник уже не предпринимает попыток удерживать позиции и занимаемые рубежи до последнего бойца, а поспешно бежит. С учетом того, что близится зима, маскироваться сложнее, поэтому в том числе они отходят, стараясь держаться на удалении", - сказал он.
"Противник пытался контратаковать в зоне нашей ответственности. Но как только узнали, что на данном направлении участвует в наступлении и 155-я бригада, они перешли к обороне. Пытаются использовать различные здания и сооружения под склады провизии и боеприпасов, однако мы, используя различные способы разведки, находим данные точки и поражаем", - добавил командир батальона.
Красноармейск и Димитров в ДНР составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
