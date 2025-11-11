Комбат рассказал о бегстве ВСУ в зоне действия морпехов 155-й бригады

ДНР, 11 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать свои рубежи до последнего бойца, рассказал РИА Новости "Молот", командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" ВС РФ.

"Противник уже не предпринимает попыток удерживать позиции и занимаемые рубежи до последнего бойца, а поспешно бежит. С учетом того, что близится зима, маскироваться сложнее, поэтому в том числе они отходят, стараясь держаться на удалении", - сказал он.

"Противник пытался контратаковать в зоне нашей ответственности. Но как только узнали, что на данном направлении участвует в наступлении и 155-я бригада, они перешли к обороне. Пытаются использовать различные здания и сооружения под склады провизии и боеприпасов, однако мы, используя различные способы разведки, находим данные точки и поражаем", - добавил командир батальона.