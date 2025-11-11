https://ria.ru/20251111/spetsoperatsiya-2054075814.html
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили БМП и несколько бронеавтомобилей ВСУ на запорожском участке
специальная военная операция на украине
2025
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили БМП и несколько бронеавтомобилей ВСУ на запорожском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ
. Выполняя разведывательные задачи в районе населенного пункта Малая Токмачка, оператор БПЛА обнаружил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил БМП, следующим ударом боевая машина противника была подожжена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка обнаружила также передвижение украинских бронеавтомобилей.
"В результате два бронированных транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", - добавили в МО РФ
.
Уточняется, что также на одном из участков была обнаружена роботизированная платформа ВСУ, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и провизии, она также была уничтожена.
"Благодаря постоянному контролю воздушного пространства и применению FPV-дронов подразделения группировки войск "Днепр" эффективно уничтожают цели, не позволяя противнику скрытно перемещаться и перегруппировываться", - пояснили в Минобороны.