Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/spetsoperatsiya-2054075814.html
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили БМП и несколько бронеавтомобилей ВСУ на запорожском участке РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:45:00+03:00
2025-11-11T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147945_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_6ad592f14b38d6331f4f0eb4090659cf.jpg
https://ria.ru/20251111/svo-2054064611.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147945_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_664419c2cc7eb5fcfce400e53598b16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили БМП и бронемашины ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили БМП и несколько бронеавтомобилей ВСУ на запорожском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ. Выполняя разведывательные задачи в районе населенного пункта Малая Токмачка, оператор БПЛА обнаружил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил БМП, следующим ударом боевая машина противника была подожжена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
Вчера, 02:37
Уточняется, что в ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка обнаружила также передвижение украинских бронеавтомобилей.
"В результате два бронированных транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что также на одном из участков была обнаружена роботизированная платформа ВСУ, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и провизии, она также была уничтожена.
"Благодаря постоянному контролю воздушного пространства и применению FPV-дронов подразделения группировки войск "Днепр" эффективно уничтожают цели, не позволяя противнику скрытно перемещаться и перегруппировываться", - пояснили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала