ВС России уничтожили технику с пехотой ВСУ в Запорожской области

ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили БМП и несколько бронеавтомобилей ВСУ на запорожском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ . Выполняя разведывательные задачи в районе населенного пункта Малая Токмачка, оператор БПЛА обнаружил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил БМП, следующим ударом боевая машина противника была подожжена", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка обнаружила также передвижение украинских бронеавтомобилей.

"В результате два бронированных транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", - добавили в МО РФ

Уточняется, что также на одном из участков была обнаружена роботизированная платформа ВСУ, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и провизии, она также была уничтожена.