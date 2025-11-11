Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки украинского правительства

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность", объявившая о начале процедуры отставки правительства Украины, вряд ли добьется этого исхода, учитывая возможности влияния Владимира Зеленского в Раде, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он также полагает, что и другие депутаты Рады, погрязшие в коррупции, не стали бы выступать против действующего украинского правительства. Они понимают – политический кризис приведет к выборам, а у 90% депутатов, по оценке собеседника, нет шансов вновь избраться в парламент. "Будут держаться и друг друга поддерживать. Это как одна коррупционная семья", - заключил экс-депутат.