Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки украинского правительства
Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки украинского правительства - РИА Новости, 11.11.2025
Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки украинского правительства
Партия "Европейская солидарность", объявившая о начале процедуры отставки правительства Украины, вряд ли добьется этого исхода, учитывая возможности влияния... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:12:00+03:00
2025-11-11T10:12:00+03:00
2025-11-11T10:12:00+03:00
Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки украинского правительства
Олейник: партия Порошенко вряд ли добьется отставки правительства Украины
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность", объявившая о начале процедуры отставки правительства Украины, вряд ли добьется этого исхода, учитывая возможности влияния Владимира Зеленского в Раде, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее эта партия, лидером которой является депутат Рады Петр Порошенко
(внесен Росфинмониторингом
в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявила о начале процедуры отставки "непрофессионального и коррумпированного" правительства. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по энергетической коррупции.
"Думаю, что из этого ничего не выйдет. Если Зеленский
будет серьезно заниматься этим вопросом и заставит свою фракцию не поддержать, то у него будет около 230 депутатов. А для отставки правительства нужно 226", - сказал Олейник
.
Он также полагает, что и другие депутаты Рады, погрязшие в коррупции, не стали бы выступать против действующего украинского правительства. Они понимают – политический кризис приведет к выборам, а у 90% депутатов, по оценке собеседника, нет шансов вновь избраться в парламент. "Будут держаться и друг друга поддерживать. Это как одна коррупционная семья", - заключил экс-депутат.