"Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве
10:25 11.11.2025 (обновлено: 17:50 11.11.2025)
"Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве
"Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве
Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подписали во вторник в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 11.11.2025
Первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков и заместитель генерального директора ЦТАК Пак Ган Хо
ПХЕНЬЯН, 11 ноя - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подписали во вторник в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков и заместитель генерального директора ЦТАК Пак Ган Хо.
Соглашение предусматривает обмен информацией и реализацию совместных проектов.
Стороны договорились осуществлять проекты, направленные на содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической и политической сферах.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik, радиовещание и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости, сайтом ria.ru и целым рядом других информационных ресурсов.
ЦТАК - государственное информационное агентство КНДР. Представляет официальную позицию правительства КНДР и Трудовой партии Кореи. Агентство является членом Организации информационных агентств Азии и Тихого океана с 1982 года. Зарубежные корпункты находятся в России, КНР, Иране, Индии, Египте и на Кубе.
