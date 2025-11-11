"Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве

ПХЕНЬЯН, 11 ноя - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подписали во вторник в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Стороны договорились осуществлять проекты, направленные на содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической и политической сферах.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik, радиовещание и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.