Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов
Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:50:00+03:00
2025-11-11T19:50:00+03:00
2025-11-11T19:50:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
общество
москва
москва, сергей собянин, московская городская дума, общество
