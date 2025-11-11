Рейтинг@Mail.ru
19:50 11.11.2025
Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов
Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и... РИА Новости, 11.11.2025
москва, сергей собянин, московская городская дума, общество
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства.
Первого ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
"В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа.
Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
Иностранные граждане фотографируются в миграционном центре - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов
29 октября, 04:11
 
МоскваСергей СобянинМосковская городская думаОбщество
 
 
