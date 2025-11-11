Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов

"В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа.

Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.