Лавров прокомментировал предложение России по лимитам на СНВ

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Предложение России по лимитам на стратегические наступательные вооружения (СНВ) не связано с тем, что "сроки поджимают", объявить о приверженности идее можно в любой момент до 5 февраля 2026 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Это никак не связано с тем, что сроки поджимают. Объявить о том, что продлеваются количественные ограничения, можно в любой момент до 5 февраля", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.