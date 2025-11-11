Рейтинг@Mail.ru
Житель Красногорска рассказал о жалобах на шум от демонтажа "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
17:26 11.11.2025
Житель Красногорска рассказал о жалобах на шум от демонтажа "Снежкома"
Житель Красногорска рассказал о жалобах на шум от демонтажа "Снежкома"
происшествия
красногорск
красногорск
2025
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жители подмосковного Красногорска ранее много раз писали жалобы на шум и обломки от демонтажа горнолыжного комплекса "Снежком", рассказал РИА Новости местный житель.
Экстренные службы во вторник сообщили, что, по предварительной информации, 145 автомобилей получили повреждения в результате падения на дорогу фрагмента опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком". По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент известно о троих пострадавших.
"Весь этот демонтаж происходит с 6 утра. Люди просто не высыпаются. Пишут жалобы, почему у нас с 6 утра все трясется, все грохочет. Многоэтажки стоят, почти все этажи верхние у них пошли трещинами. Все тряслось, посуда падала, все билось", - рассказал местный житель.
Он отметил, что единственная дорога к станции МЦД "Пенягино" проходит мимо демонтируемого комплекса, с территории которого постоянно падают обломки. По его словам, недавно маленький винтик пробил лобовое стекло машины.
"И постоянно писали жалобы", - заключил собеседник агентства.
Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса Снежком автомобили в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Число поврежденных машин при демонтаже комплекса "Снежком" возросло до 129
