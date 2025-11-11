Рейтинг@Mail.ru
14:38 11.11.2025 (обновлено: 14:52 11.11.2025)
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Окна выбиты во многих автомобилях после обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 100 машин повреждены. По данным регионального минздрава, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.
Помимо выбитых окон, некоторые припаркованные автомобили имеют вмятины на кузовах. Многие транспортные средства покрыты строительной грязью не только снаружи, но и внутри салона. В салонах автовладельцы также находят железные элементы конструкции.
Последствия обрушения опоры комплекса Снежком - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
