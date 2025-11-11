https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054197458.html
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна - РИА Новости, 11.11.2025
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна
Окна выбиты во многих автомобилях после обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:38:00+03:00
2025-11-11T14:38:00+03:00
2025-11-11T14:52:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054196899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_633dc9c888429546105923bb7f22dc4a.jpg
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054160520.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054196899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13327535e5c5d5d9bba75ddc0154d443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна
В Красногорске во многих машинах выбиты окна после обрушения колонны Снежкома