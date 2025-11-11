В автомобилях после обрушения колонны "Снежкома" выбиты окна

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Окна выбиты во многих автомобилях после обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.

Помимо выбитых окон, некоторые припаркованные автомобили имеют вмятины на кузовах. Многие транспортные средства покрыты строительной грязью не только снаружи, но и внутри салона. В салонах автовладельцы также находят железные элементы конструкции.