Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске
Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого... РИА Новости, 11.11.2025
