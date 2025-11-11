Рейтинг@Mail.ru
Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске - РИА Новости, 11.11.2025
14:24 11.11.2025
Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске
Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске - РИА Новости, 11.11.2025
Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске
Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054187458.html
красногорск
московская область (подмосковье)
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске

Часть конструкции "Снежкома" могла упасть из-за нарушения техники безопасности

Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В качестве приоритетной версии падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" рассматривается нарушение техники безопасности при проведении высотных работ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, точная причина происшествия будет установлена после завершения работы следственно-оперативной группы и проведения соответствующих технических экспертиз.
Число поврежденных машин при демонтаже комплекса "Снежком" возросло до 129
Число поврежденных машин при демонтаже комплекса "Снежком" возросло до 129
Вчера, 14:13
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
