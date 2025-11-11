Названа возможная причина обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.