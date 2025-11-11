https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054187458.html
Число поврежденных машин при демонтаже комплекса "Снежком" возросло до 129
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество автомобилей, получивших повреждения при падении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске, увеличилось до 129, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Различные механические повреждения при падении опорной колонны, по уточненной информации, получили 129 машин", - сказал собеседник агентства.