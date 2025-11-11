Рейтинг@Mail.ru
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
18:49 11.11.2025 (обновлено: 18:50 11.11.2025)
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Доказательства, документы и показания свидетелей о причастности депутата Госдумы Анатолия Вороновского к получению взятки получены в ходе расследования, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.
"В ходе расследования получены и иные доказательства, подтверждающие причастность депутата к совершению преступления, в том числе документы об оплате ремонта квартиры в Сочи, о приобретении трактора, квартиры в Краснодаре, показания матери и бывшего супруга Нещеретовой, других лиц, переписка Харту с Антоном Вороновским и Нещеретовой", - сказал собеседник агентства.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияСочиКраснодарАнатолий ВороновскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
