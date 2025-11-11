https://ria.ru/20251111/sledstvie-2054309824.html
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
Доказательства, документы и показания свидетелей о причастности депутата Госдумы Анатолия Вороновского к получению взятки получены в ходе расследования,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:49:00+03:00
2025-11-11T18:49:00+03:00
2025-11-11T18:50:00+03:00
происшествия
сочи
краснодар
анатолий вороновский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, сочи, краснодар, анатолий вороновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодар, Анатолий Вороновский, Следственный комитет России (СК РФ)
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
СК располагает доказательствами причастности Вороновского к получению взятки