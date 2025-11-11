Рейтинг@Mail.ru
По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы - РИА Новости, 11.11.2025
11:48 11.11.2025
По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы
По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы
Две генетические экспертизы назначены по делу об исчезновении семьи Усольцевых под Красноярском, также некоторые из свидетелей допрашиваются с применением... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы

СК назначил две генетические экспертизы по делу о пропаже семьи Усольцевых

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Две генетические экспертизы назначены по делу об исчезновении семьи Усольцевых под Красноярском, также некоторые из свидетелей допрашиваются с применением полиграфа, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела назначены две генетических экспертизы. Некоторым свидетелям проводят полиграф", - сказала собеседница агентства.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дело об исчезновении Усольцевых: новые подробности
6 ноября, 17:06
6 ноября, 17:06
Она пояснила, что в рамках расследования дела подробности проводимых экспертиз не разглашаются. Также в региональном главке СК подчеркнули, что официальная версия исчезновения семьи остается та же - несчастный случай.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). По делу уже допрошено свыше 60 свидетелей.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых
30 октября, 13:59
30 октября, 13:59
 
