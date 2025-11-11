Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы

КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Две генетические экспертизы назначены по делу об исчезновении семьи Усольцевых под Красноярском, также некоторые из свидетелей допрашиваются с применением полиграфа, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела назначены две генетических экспертизы. Некоторым свидетелям проводят полиграф", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в рамках расследования дела подробности проводимых экспертиз не разглашаются. Также в региональном главке СК подчеркнули, что официальная версия исчезновения семьи остается та же - несчастный случай.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). По делу уже допрошено свыше 60 свидетелей.