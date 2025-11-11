https://ria.ru/20251111/siriya-2054068026.html
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью Fox News заявил, что считает нахождение американских войск в Сирии обоснованным. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
башар асад
Аш-Шараа заявил, что для присутствия вооруженных сил США в Сирии есть причины