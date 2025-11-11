Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
03:22 11.11.2025
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью Fox News заявил, что считает нахождение американских войск в Сирии обоснованным. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сирия, сша, дамаск (город), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии

Аш-Шараа заявил, что для присутствия вооруженных сил США в Сирии есть причины

© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью Fox News заявил, что считает нахождение американских войск в Сирии обоснованным.
"Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством", - сказал аш-Шараа.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
