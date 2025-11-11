Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой"* остались в прошлом - РИА Новости, 11.11.2025
03:20 11.11.2025
Аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой"* остались в прошлом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал телеканалу Fox News, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида"* остались в... РИА Новости, 11.11.2025
2025
© AP Photo / Andres KudackiПрезидент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал телеканалу Fox News, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида"* остались в прошлом.
"Это дело прошлого", - заявил он, отметив, что этот вопрос на встрече с американским лидером Дональдом Трампом "активно не обсуждался".
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
* Запрещенная в России террористическая организация
© 2025 МИА «Россия сегодня»
