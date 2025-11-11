https://ria.ru/20251111/sirija-2054067401.html
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа
Сирия не будет напрямую вступать в переговоры о возможном присоединении к Авраамовым соглашениям, Израиль все еще оккупирует Голанские высоты, заявил президент... РИА Новости, 11.11.2025
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа
Аш-Шараа: Сирия не вступит напрямую в переговоры по Авраамовым соглашениям