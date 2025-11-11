Рейтинг@Mail.ru
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
03:15 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sirija-2054067401.html
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа
Сирия не будет напрямую вступать в переговоры о возможном присоединении к Авраамовым соглашениям, Израиль все еще оккупирует Голанские высоты, заявил президент... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:15:00+03:00
2025-11-11T03:15:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
ахмед аш-шараа
дональд трамп
сирия
израиль
голанские высоты
2025
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, ахмед аш-шараа, дональд трамп
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп
Сирия не вступит в переговоры по Авраамовым соглашениям, заявил аш-Шараа

Аш-Шараа: Сирия не вступит напрямую в переговоры по Авраамовым соглашениям

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сирия не будет напрямую вступать в переговоры о возможном присоединении к Авраамовым соглашениям, Израиль все еще оккупирует Голанские высоты, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News.
"Ситуация в Сирии отличается от ситуации в странах, подписавших Авраамовы соглашения. Сирия граничит с Израилем, а Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся сейчас вступать в прямые переговоры", - сообщил он в ответ на вопрос о стремлении президента США Дональда Трампа увидеть Дамаск в числе участников соглашений.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
6 ноября, 20:31
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыАхмед аш-ШарааДональд Трамп
 
 
