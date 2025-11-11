Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру - РИА Новости, 11.11.2025
02:55 11.11.2025
Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру
Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью Fox РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сирия, сша, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Ахмед аш-Шараа
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью Fox News.
"Сирия вступила в новую эру, и это будет основываться на новой стратегии взаимодействия с США, особенно с США", - сказал он.
