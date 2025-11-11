https://ria.ru/20251111/sirija-2054058422.html
Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГ*
Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничеству с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ИГ*, заявил министр информации САР Хамза... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сирия
сша
россия
сар
