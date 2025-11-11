Рейтинг@Mail.ru
Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГ* - РИА Новости, 11.11.2025
01:09 11.11.2025
Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГ*
в мире
сирия
сша
россия
сар
сирия
сша
россия
в мире, сирия, сша, россия, сар
В мире, Сирия, США, Россия, САР
БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничеству с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ИГ*, заявил министр информации САР Хамза Мустафа на своей странице в Х.
"Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ*, подтвердив тем самым свою роль партнера в противодействии терроризму и поддержанию региональной стабильности. Соглашение на сегодняшний день не содержит военной составляющей", - написал Мустафа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
В мире, Сирия, США, Россия, САР
 
 
