Силы "Востока" обеспечили контроль над новым участком Запорожья
Силы "Востока" обеспечили контроль над новым участком Запорожья - РИА Новости, 11.11.2025
Силы "Востока" обеспечили контроль над новым участком Запорожья
Силы "Востока", освободив Новоуспеновское, обеспечили закрепление контроля над новым участком запорожского направления, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:46:00+03:00
2025-11-11T12:46:00+03:00
2025-11-11T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Силы "Востока" обеспечили контроль над новым участком Запорожья
