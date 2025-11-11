В Нальчике оштрафовали мужчину за несообщение о подготовке диверсии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Нальчике оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину за несообщение о преступлении - его знакомый готовил по заданию спецслужб Украины диверсию с поджогом на железной дороге, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что россиянин Мурат Карданов познакомился с другим гражданином РФ в общежитии строительного городка.

В марте 2025 года, следует из материалов, новый знакомый Карданова установил контакт с представителем украинских спецслужб, тот предложил ему за вознаграждение устроить поджог на железной дороге. Знакомый Карданова, как говорится в материалах, получил географические координаты цели, а также приискал и приобрел необходимое для изготовления зажигательной смеси для поджога.

В беседе во время работы знакомый Карданова признался ему, что получил предложение совершить диверсию и согласился на него, однако с этой информацией Карданов ничего не сделал, подчеркивается в материалах.

В отношении товарища Карданова возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии, в отношении самого Карданова - о несообщении о преступлении террористической, экстремистской, диверсионной или иной направленности.