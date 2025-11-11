https://ria.ru/20251111/shon-2054179273.html
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, работает помощником священника в тюрьме в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на представителя музыканта Джуду Энгельмайер.
"Он работает в библиотеке при часовне, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и благодарная атмосфера", - цитирует Энгельмайер телеканал.
По словам бывшего комиссара тюрьмы Форт-Дикс, где Комбс отбывает своё наказание, нынешняя должность рэпера считается особенно престижной, так как заключённый работает в отдельном кабинете, в котором часто есть кондиционер, а священники могут делиться с ним едой, предназначенной для богослужений.
Ранее портал TMZ писал о том, что рэпер "сменил образ" и работает в тюремной прачечной.
В начале октября суд в Нью-Йорке
приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе
и Лас-Вегасе
на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.