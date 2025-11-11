Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
13:48 11.11.2025
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS - РИА Новости, 11.11.2025
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия... РИА Новости, 11.11.2025
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS

CBS: рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме в Нью-Джерси

© AP Photo / Willy SanjuanШон Комбс
Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Willy Sanjuan
Шон Комбс. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, работает помощником священника в тюрьме в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя музыканта Джуду Энгельмайер.
"Он работает в библиотеке при часовне, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и благодарная атмосфера", - цитирует Энгельмайер телеканал.
По словам бывшего комиссара тюрьмы Форт-Дикс, где Комбс отбывает своё наказание, нынешняя должность рэпера считается особенно престижной, так как заключённый работает в отдельном кабинете, в котором часто есть кондиционер, а священники могут делиться с ним едой, предназначенной для богослужений.
Ранее портал TMZ писал о том, что рэпер "сменил образ" и работает в тюремной прачечной.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
