Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, работает помощником священника в тюрьме в Нью-Джерси, сообщает телеканал Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, работает помощником священника в тюрьме в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя музыканта Джуду Энгельмайер.

"Он работает в библиотеке при часовне, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и благодарная атмосфера", - цитирует Энгельмайер телеканал.

По словам бывшего комиссара тюрьмы Форт-Дикс, где Комбс отбывает своё наказание, нынешняя должность рэпера считается особенно престижной, так как заключённый работает в отдельном кабинете, в котором часто есть кондиционер, а священники могут делиться с ним едой, предназначенной для богослужений.

Ранее портал TMZ писал о том, что рэпер "сменил образ" и работает в тюремной прачечной.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.

В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.