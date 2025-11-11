Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 11.11.2025 (обновлено: 18:55 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/shipilov-2054294181.html
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест - РИА Новости, 11.11.2025
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест
Сургутский городской суд продлил на два месяца домашний арест бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:05:00+03:00
2025-11-11T18:55:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054311487_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_142157b72d570da4180e32fb8f1668ce.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2053949427.html
https://ria.ru/20251105/sud-2052971026.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054311487_84:0:725:481_1920x0_80_0_0_be56ca98d8b0b9050ce75728ff23905f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, единая россия
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Единая Россия
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест экс-замгубернатора Югры Шипилову на два месяца

© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыАлексей Шипилов
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексей Шипилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сургутский городской суд продлил на два месяца домашний арест бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову, обвиняемому во взятке и превышении полномочий, сообщила пресс-служба инстанции.
Во вторник в Сургутском горсуде прошло предварительное заседание по делу Шипилова.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд продлил арест экс-первому проректору ПИМУ
10 ноября, 14:42
"По результатам предварительного слушания судом вынесено постановление о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что процесс проходит в открытом режиме, следующее заседание состоится 20 ноября. В удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору суд отказал, добавили в пресс-службе.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Превышая должностные полномочия, отмечало СУСК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали агентству в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, а если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, уточняли РИА Новости в реготделении.
Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет лишения свободы
5 ноября, 14:27
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала