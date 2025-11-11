Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сургутский городской суд продлил на два месяца домашний арест бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову, обвиняемому во взятке и превышении полномочий, сообщила пресс-служба инстанции.

Во вторник в Сургутском горсуде прошло предварительное заседание по делу Шипилова.

"По результатам предварительного слушания судом вынесено постановление о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", – говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что процесс проходит в открытом режиме, следующее заседание состоится 20 ноября. В удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору суд отказал, добавили в пресс-службе.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.

Превышая должностные полномочия, отмечало СУСК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали агентству в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.

Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест.

Единая Россия " приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, а если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, уточняли РИА Новости в реготделении.