Шестаков высказался о сотрудничестве России и ЕС в рыболовстве - РИА Новости, 11.11.2025
08:14 11.11.2025
Шестаков высказался о сотрудничестве России и ЕС в рыболовстве
Шестаков высказался о сотрудничестве России и ЕС в рыболовстве - РИА Новости, 11.11.2025
Шестаков высказался о сотрудничестве России и ЕС в рыболовстве
России абсолютно неинтересно возобновление сотрудничества с Евросоюзом в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:14:00+03:00
2025-11-11T08:14:00+03:00
экономика
россия
балтийское море
эстония
илья шестаков
евросоюз
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика, россия, балтийское море, эстония, илья шестаков, евросоюз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Балтийское море, Эстония, Илья Шестаков, Евросоюз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Шестаков высказался о сотрудничестве России и ЕС в рыболовстве

Шестаков: России неинтересно сотрудничать с ЕС в рыболовстве

Глава Росрыболовства Илья Шестаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. России абсолютно неинтересно возобновление сотрудничества с Евросоюзом в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы их не замечаем, не знаем. Для нас это абсолютно неинтересно. Мы с ними не пересекаемся. Сотрудничество с ЕС в области рыболовства не планируется, и комиссия (по вопросам рыболовства - ред.) не собирается", - заявил он.
Летом прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Страны сделали совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это. Осенью Шестаков так комментировал РИА Новости эти обвинения: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию.
В сентябре 2025 году Шестаков поделился с РИА Новости, что страны Балтии перестали обвинять Россию в незаконном рыбном промысле в Балтийском море.
