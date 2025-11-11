https://ria.ru/20251111/shatdaun-2054075986.html
Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун - РИА Новости, 11.11.2025
Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Сенаторы приняли в финальном голосовании законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному шатдауну в истории США. РИА Новости, 11.11.2025
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Сенаторы приняли в финальном голосовании законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному шатдауну в истории США.
Инициативу поддержали 60 человек, против выступили 39. Это решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.
Пресс-служба сената, в свою очередь, уточнила, что за документ проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец, по ее данным, выступил против.
Теперь законопроект должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу
.
Новый финансовый год в США
начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.