Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Сенаторы приняли в финальном голосовании законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному шатдауну в истории США.

Инициативу поддержали 60 человек, против выступили 39. Это решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.

Пресс-служба сената, в свою очередь, уточнила, что за документ проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец, по ее данным, выступил против.

Теперь законопроект должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.