В Сербии потребовали отменить снос разрушенного НАТО здания генштаба

БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Сербские студенты и поддерживающие их граждане во вторник провели "красную линию" и потребовали отменить снос в Белграде комплекса задний бывшего генштаба армии Союзной республики Югославия, разрушенного авиаударами НАТО в 1999 году, на месте которого планируется строительство отеля инвесторами из США, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек студенты призвали сторонников в 11.00 (13.00 мск) на "протест предупреждения" в защиту зданий комплекса генштаба во вторник, когда в Сербии отмечается День перемирия в Первой мировой войне. К назначенному времени группы студентов и их сторонников с флагами, плакатами и свистками собрались у генштаба на перекрестке улиц Кнеза Милоша и Неманьина.

На улице Неманьина между разрушенными НАТО корпусами генштаба и Минобороны они растянули транспарант "Не отдадим генштаб" и перекрыли движение по этой улице - одной из центральных в столице Сербии. Полиция не вмешивалась, активисты объявили, что снос генштаба - "красная линия и унижение граждан Сербии", и потребовали отозвать специальный закон о его реконструкции.

Студенты в ходе акции провели краской красную линию по границам квартала, охваченного проектом реконструкции, и заявили в мегафон, что это предупреждение властям, заверив, что готовы стать "живой стеной" для защиты комплекса генштаба от возможного сноса.

"Предупреждение ясно! Проведена красная линия, которую нельзя пересекать. Не отдадим генштаб!" - написали студенты в соцсетях нескольких факультетов.

Во вторник они также провели 17 минут молчания в память о погибших в Нови-Саде и недавно умершего участника протестов с одного из факультетов. Ближе к заявленному окончанию акции в 13.00 (15.00 мск) собравшиеся стали расходиться, протест прошел без инцидентов.

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США . В обосновании законопроекта сказано, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.

Словении, Северной Македонии и Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, вузы, факультеты, научные и профессиональные объединения из Сербии, Черногории Чехии , всего более 6,7 тысячи человек, подписали к понедельнику декларацию против сноса и за восстановление здания генштаба Союзной Республики Югославия (СРЮ).

Прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) 5 ноября заявила о превышении полномочий президентом Сербии Александром Вучичем и попытке влиять на правосудие. Речь идет о словах президента Сербии о рассмотрении Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба. По словам Вучича, он еще в 2016 выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО, и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа ".

Вучич сообщал в марте, что говорил с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим в ходе его визита в Белград о возможности создания мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО, в будущем отеле Трампа на месте разрушенных зданий генштаба и МО.

В июне 2024 года он подробно обсудил с зятем и экс-советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером строительство отеля в Белграде. Кушнер 16 марта прошлого года в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии.

В январе этого года зять Трампа заявил СМИ, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит в сербской столице Белграде отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии , по его словам, проект "повышает престиж Белграда".

Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.