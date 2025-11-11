Рейтинг@Mail.ru
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии - РИА Новости, 11.11.2025
01:19 11.11.2025
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии - РИА Новости, 11.11.2025
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии
Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, всего более 6,7 тысячи человек, подписали декларацию против... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:19:00+03:00
2025-11-11T01:19:00+03:00
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, нато, оон
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Дональд Трамп, НАТО, ООН
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии

Тысячи сербов выступили против сноса разрушенного НАТО здания генштаба СРЮ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, всего более 6,7 тысячи человек, подписали декларацию против сноса и за восстановление здания генштаба Союзной Республики Югославия (СРЮ), разрушенного авиацией НАТО в 1999 году, и прилегающих объектов, текст документа приводит издание Danas.
Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США. В обосновании законопроекта говорится, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.
Протесты в Белграде против передачи зданий Минобороны Сербии зятю Трампа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа
24 марта, 17:37
"Ансамбль зданий генштаба должен быть отреставрирован в соответствии с утвержденными мерами защиты культурного наследия, которое предписывает возвращение в первоначальное состояние и сохранение его административного назначения. Требуется высшая степень категоризации зданий генштаба как архитектурного объекта – статус культурного достояния исключительного значения для республики Сербия", - приводит издание текст декларации, который подписали вузы, факультеты, научные и профессиональные объединения из Сербии, Черногории, Словении, Северной Македонии и Чехии.
"Это важно для Белграда и сохранения его аутентичности, в то же время – вопрос, который касается основ культурной идентичности и правовой безопасности всей Сербии. Угроза наследия на этом уровне представляет прямой удар по общественному интересу, исторической ответственности и достоинству всех граждан Сербии", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что необходимо отозвать все решения, соглашения, договоры и планы в отношении этих зданий, которые "прямо противоречат конституции, законам и другим юридически обязывающим актам государства Сербия". Декларация также требует защиты зданий Белградского выставочно-ярмарочного комплекса в другой части города.
Прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) 5 ноября заявила о превышении полномочий президентом Сербии Александром Вучичем и попытке влиять на правосудие. Речь идет о словах президента Сербии о рассмотрении Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба. По словам Вучича, он еще в 2016 году выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО, и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения" с администрацией президента США Дональда Трампа.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО
12 апреля, 09:25
Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм".
Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба
4 ноября, 19:34
 
В миреСербияСШАБелград (город)Александр ВучичДональд ТрампНАТОООН
 
 
