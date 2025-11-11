Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии

БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, всего более 6,7 тысячи человек, подписали декларацию против сноса и за восстановление здания генштаба Союзной Республики Югославия (СРЮ), разрушенного авиацией НАТО в 1999 году, и прилегающих объектов, текст документа приводит издание Danas.

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США . В обосновании законопроекта говорится, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.

Словении, Северной Македонии и Чехии. "Ансамбль зданий генштаба должен быть отреставрирован в соответствии с утвержденными мерами защиты культурного наследия, которое предписывает возвращение в первоначальное состояние и сохранение его административного назначения. Требуется высшая степень категоризации зданий генштаба как архитектурного объекта – статус культурного достояния исключительного значения для республики Сербия", - приводит издание текст декларации, который подписали вузы, факультеты, научные и профессиональные объединения из Сербии, Черногории

"Это важно для Белграда и сохранения его аутентичности, в то же время – вопрос, который касается основ культурной идентичности и правовой безопасности всей Сербии. Угроза наследия на этом уровне представляет прямой удар по общественному интересу, исторической ответственности и достоинству всех граждан Сербии", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что необходимо отозвать все решения, соглашения, договоры и планы в отношении этих зданий, которые "прямо противоречат конституции, законам и другим юридически обязывающим актам государства Сербия". Декларация также требует защиты зданий Белградского выставочно-ярмарочного комплекса в другой части города.

Прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) 5 ноября заявила о превышении полномочий президентом Сербии Александром Вучичем и попытке влиять на правосудие. Речь идет о словах президента Сербии о рассмотрении Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба. По словам Вучича, он еще в 2016 году выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО , и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения" с администрацией президента США Дональда Трампа

Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм".

Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.