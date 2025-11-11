ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"В результате нескольких точных попаданий операторов ударных беспилотников 122-миллиметровая САУ противника была полностью уничтожена. Работа проходила в зоне активного противодействия средств РЭБ, однако задача выполнена успешно", - говорится в сообщении.