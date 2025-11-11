https://ria.ru/20251111/sau-2054108691.html
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе населённого пункта Константиновка в ДНР... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:19:00+03:00
2025-11-11T10:19:00+03:00
2025-11-11T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647413_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_1b24b0f2556d251ac952f19bc3af75be.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647413_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_2ff83511396db15fa847cebf74298846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
Операторы дронов "Юга" уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой в ДНР