Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
10:57 11.11.2025 (обновлено: 10:59 11.11.2025)
Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА
происшествия
саратов
москва
энгельс
роман бусаргин
саратов
москва
энгельс
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Один рейс задерживается в Саратове из-за введенных второй раз во вторник ограничений на прием и отправку воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта "Гагарин".
"В аэропорту "Гагарин" авиационными властями введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. На данный момент на вылет задерживается один рейс в Москву. Скоплений пассажиров в терминале нет. Аэропорт продолжает регистрацию пассажиров, обработку багажа и обслуживание воздушных судов", - уточнили в воздушной гавани.
В то же время в регионе повторно объявлена угроза атаки беспилотников. В Саратове и Энгельсе работают системы оповещения.
"Уважаемые жители! Угроза атаки БПЛА сохраняется. Локально работают системы оповещения", - написал губернатор Роман Бусаргина в своем Telegram-канале.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов
3 сентября, 07:50
 
