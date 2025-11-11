https://ria.ru/20251111/saratov-2054121248.html
Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА
Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА
Один рейс задерживается в Саратове из-за введенных второй раз во вторник ограничений на прием и отправку воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта... РИА Новости, 11.11.2025
Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА
