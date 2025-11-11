Рейтинг@Mail.ru
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 11.11.2025 (обновлено: 10:14 11.11.2025)
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников - РИА Новости, 11.11.2025
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
Одна женщина пострадала после атаки беспилотников на Саратов, госпитализация ей не понадобилась, выбиты окна в нескольких жилых домах, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
происшествия, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников

Губернатор Бусаргин: при атаке БПЛА на Саратов пострадала женщина

Экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
Экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Одна женщина пострадала после атаки беспилотников на Саратов, госпитализация ей не понадобилась, выбиты окна в нескольких жилых домах, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«

"В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. На месте детально проговорили вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу. Районная администрация будет находиться с гражданами на постоянной связи и оказывать всю необходимую помощь. Специальный пункт для этого развернут на базе близлежащей школы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, сейчас специалисты обследуют территорию на предмет опасности, после чего жители смогут вернуться домой. Власти также готовы бесплатно разместить жильцов в гостиницах.
Бусаргин сообщал в 1.53 мск, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работали системы оповещения. Позже глава региона уточнил, что в результате атаки зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Об отмене угрозы сообщили примерно в 5.30 мск. А в 9.00 мск была объявлена повторная угроза атаки беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовРоман Бусаргин
 
 
