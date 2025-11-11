В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников

«

"В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. На месте детально проговорили вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу. Районная администрация будет находиться с гражданами на постоянной связи и оказывать всю необходимую помощь. Специальный пункт для этого развернут на базе близлежащей школы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.