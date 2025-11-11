https://ria.ru/20251111/saratov-2054099999.html
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников - РИА Новости, 11.11.2025
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
Одна женщина пострадала после атаки беспилотников на Саратов, госпитализация ей не понадобилась, выбиты окна в нескольких жилых домах, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:42:00+03:00
2025-11-11T09:42:00+03:00
2025-11-11T10:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054103248_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_22fca3a53a394e16cd63f69672846ceb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054103248_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d6f24563cf2fe0477004220d13d53a9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
В Саратове женщина пострадала при атаке беспилотников
Губернатор Бусаргин: при атаке БПЛА на Саратов пострадала женщина
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Одна женщина пострадала после атаки беспилотников на Саратов, госпитализация ей не понадобилась, выбиты окна в нескольких жилых домах, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«
"В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. На месте детально проговорили вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу. Районная администрация будет находиться с гражданами на постоянной связи и оказывать всю необходимую помощь. Специальный пункт для этого развернут на базе близлежащей школы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, сейчас специалисты обследуют территорию на предмет опасности, после чего жители смогут вернуться домой. Власти также готовы бесплатно разместить жильцов в гостиницах.
Бусаргин
сообщал в 1.53 мск, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работали системы оповещения. Позже глава региона уточнил, что в результате атаки зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Об отмене угрозы сообщили примерно в 5.30 мск. А в 9.00 мск была объявлена повторная угроза атаки беспилотников.