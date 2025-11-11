Во Флориде два человека погибли при крушении небольшого самолета

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Корал-Спрингс американского штата Флорида, сообщают власти города.

"Город Корал-Спрингс может подтвердить, что два человека трагически погибли в результате крушения самолета 10 ноября", - говорится в сообщении на сайте городских властей.