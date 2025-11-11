Во Флориде два человека погибли при крушении небольшого самолета

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Корал-Спрингс американского штата Флорида, сообщают власти города.
Ранее телеканал CBS 12 сообщил, что небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку для помощи в ликвидации последствий урагана "Мелисса", рухнул в пруд в Корал-Спрингсе.
"Город Корал-Спрингс может подтвердить, что два человека трагически погибли в результате крушения самолета 10 ноября", - говорится в сообщении на сайте городских властей.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна. Ранее премьер Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке достигло 28.
