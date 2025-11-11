Рейтинг@Mail.ru
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом - РИА Новости, 11.11.2025
11:03 11.11.2025
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом
Актеры играли спектакли без света в самарском дворце культуры из-за перебоев с электричеством, такая ситуация произошла впервые за пять лет, сообщила РИА... РИА Новости, 11.11.2025
самара
ленинский район
самарское
россети
общество
самара, ленинский район, самарское, россети, общество
Самара, Ленинский район, Самарское, Россети, Общество
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Актеры играли спектакли без света в самарском дворце культуры из-за перебоев с электричеством, такая ситуация произошла впервые за пять лет, сообщила РИА Новости директор ДК железнодорожников имени Александра Пушкина Анастасия Белевцова.
Администрация Ленинского района Самары 8 ноября сообщила о частичном отключении света в Самарском и Ленинском районе из-за повреждений на сетях "Россетей" и "Самарской сетевой компании". Вечером того же дня мэр Иван Носков сообщил о восстановлении электроснабжения.
"В субботу был спектакль "Вий" по (Николаю - ред.) Гоголю сызранского театра "Полночь". В тот момент, когда богослов начал читать молитву, свет отрубился и проснулась панночка. То есть как-будто бы сначала показалось, что все по сценарию, но по факту - стечение обстоятельств и авария (на электросетях - ред.) в городе. Спектакль продолжили при свечах, при переносных лампах. Зрители не ушли, все досмотрели спектакль, всех безопасно проводили", - рассказала собеседница агентства.
Во время спектакля Самарского художественного театра 9 ноября ситуация повторилась из-за перепадов напряжения после аварии, случившейся днем ранее. По словам Белевцовой, артисты отыграли не хуже, чем в первый день.
"Актеры все справились без звука, света и отыграли спектакли до конца несмотря на все внештатные ситуации. Такие ситуации произошли впервые за последние пять лет", - добавила директор ДК.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты
Вчера, 09:40
 
СамараЛенинский районСамарскоеРоссетиОбщество
 
 
