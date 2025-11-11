https://ria.ru/20251111/samara-2054122321.html
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом - РИА Новости, 11.11.2025
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом
Актеры играли спектакли без света в самарском дворце культуры из-за перебоев с электричеством, такая ситуация произошла впервые за пять лет, сообщила РИА... РИА Новости, 11.11.2025
В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом
В Самаре актеры доиграли 2 спектакля несмотря на перебои с электричеством
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Актеры играли спектакли без света в самарском дворце культуры из-за перебоев с электричеством, такая ситуация произошла впервые за пять лет, сообщила РИА Новости директор ДК железнодорожников имени Александра Пушкина Анастасия Белевцова.
Администрация Ленинского района Самары
8 ноября сообщила о частичном отключении света в Самарском
и Ленинском районе из-за повреждений на сетях "Россетей
" и "Самарской сетевой компании". Вечером того же дня мэр Иван Носков сообщил о восстановлении электроснабжения.
"В субботу был спектакль "Вий" по (Николаю - ред.) Гоголю сызранского театра "Полночь". В тот момент, когда богослов начал читать молитву, свет отрубился и проснулась панночка. То есть как-будто бы сначала показалось, что все по сценарию, но по факту - стечение обстоятельств и авария (на электросетях - ред.) в городе. Спектакль продолжили при свечах, при переносных лампах. Зрители не ушли, все досмотрели спектакль, всех безопасно проводили", - рассказала собеседница агентства.
Во время спектакля Самарского художественного театра 9 ноября ситуация повторилась из-за перепадов напряжения после аварии, случившейся днем ранее. По словам Белевцовой, артисты отыграли не хуже, чем в первый день.
"Актеры все справились без звука, света и отыграли спектакли до конца несмотря на все внештатные ситуации. Такие ситуации произошли впервые за последние пять лет", - добавила директор ДК.