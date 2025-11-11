СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Фотография Владимира Зеленского на фоне колоннады с надписью "Херсон" вызывает только насмешки и показывает, что у ВСУ дела в городе плохи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. Главарь киевского режима хотел добавить немного "потужности" на фоне заявления Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте. Однако вызвал только насмешки, ведь после подобных заявлений ситуация на линии боевых действий обычно меняется не в пользу Киева. На десятый раз мог бы и уловить тенденцию, но он как плохой игрок вновь повторяет одну и ту же ошибку", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, раз дело дошло до пригородной фотосессии Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи.
"На этот раз поверим комику", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.