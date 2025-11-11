Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал фото Зеленского в Херсоне
18:16 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/saldo-2054299197.html
Сальдо прокомментировал фото Зеленского в Херсоне
Фотография Владимира Зеленского на фоне колоннады с надписью "Херсон" вызывает только насмешки и показывает, что у ВСУ дела в городе плохи, заявил губернатор...
2025-11-11T18:16:00+03:00
2025-11-11T18:16:00+03:00
Сальдо: фото Зеленского в Херсоне вызывает только насмешки

© Zelenskiy Official/TelegramВладимир Зеленский на фоне колоннады с надписью "Херсон"
© Zelenskiy Official/Telegram
Владимир Зеленский на фоне колоннады с надписью "Херсон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Фотография Владимира Зеленского на фоне колоннады с надписью "Херсон" вызывает только насмешки и показывает, что у ВСУ дела в городе плохи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. Главарь киевского режима хотел добавить немного "потужности" на фоне заявления Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте. Однако вызвал только насмешки, ведь после подобных заявлений ситуация на линии боевых действий обычно меняется не в пользу Киева. На десятый раз мог бы и уловить тенденцию, но он как плохой игрок вновь повторяет одну и ту же ошибку", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
По его словам, раз дело дошло до пригородной фотосессии Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи.
"На этот раз поверим комику", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Время молиться". В США обратились к сторонникам Зеленского
Вчера, 13:18
 
