Сальдо прокомментировал фото Зеленского в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Фотография Владимира Зеленского на фоне колоннады с надписью "Херсон" вызывает только насмешки и показывает, что у ВСУ дела в городе плохи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.