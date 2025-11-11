В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны Румынии сообщило во вторник о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы.
"В 00:07 (01:07 по мск) было объявлено оповещение по радиосвязи для населения северной части жудеца Тулча. На украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, зафиксировано большое количество взрывов. В 01:09 в минобороны поступила информация о столкновении воздушного судна с землёй в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные и сообщили о возможном наличии фрагментов беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Поясняется, что территория оцеплена, а поиски начнутся рано утром. "Радары минобороны зафиксировали присутствие групп беспилотников в зоне, прилегающей к национальному воздушному пространству, что привело к превентивной активации систем противовоздушной обороны. Погодные условия на юго-востоке страны не позволили осуществить взлёт самолётов боевой службы Воздушной полиции", - отмечается в сообщении.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.