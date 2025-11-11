В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны Румынии сообщило во вторник о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы.

"В 00:07 (01:07 по мск) было объявлено оповещение по радиосвязи для населения северной части жудеца Тулча. На украинской стороне Дуная , в районе порта Измаил, зафиксировано большое количество взрывов. В 01:09 в минобороны поступила информация о столкновении воздушного судна с землёй в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные и сообщили о возможном наличии фрагментов беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

Поясняется, что территория оцеплена, а поиски начнутся рано утром. "Радары минобороны зафиксировали присутствие групп беспилотников в зоне, прилегающей к национальному воздушному пространству, что привело к превентивной активации систем противовоздушной обороны. Погодные условия на юго-востоке страны не позволили осуществить взлёт самолётов боевой службы Воздушной полиции", - отмечается в сообщении.

Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.

В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".