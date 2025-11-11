Рейтинг@Mail.ru
В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/rumyniya-2054122941.html
В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны
В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны - РИА Новости, 11.11.2025
В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны
Минобороны Румынии сообщило во вторник о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:06:00+03:00
2025-11-11T11:06:00+03:00
в мире
румыния
дунай (река)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053561250.html
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053583791.html
румыния
дунай (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, дунай (река), нато
В мире, Румыния, Дунай (река), НАТО
В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов дронов на юге страны

Минобороны Румынии сообщило о возможном наличии фрагментов БПЛА на юге страны

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны Румынии сообщило во вторник о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы.
"В 00:07 (01:07 по мск) было объявлено оповещение по радиосвязи для населения северной части жудеца Тулча. На украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, зафиксировано большое количество взрывов. В 01:09 в минобороны поступила информация о столкновении воздушного судна с землёй в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные и сообщили о возможном наличии фрагментов беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Силы США останутся в Румынии, заявил Хегсет
7 ноября, 21:11
Поясняется, что территория оцеплена, а поиски начнутся рано утром. "Радары минобороны зафиксировали присутствие групп беспилотников в зоне, прилегающей к национальному воздушному пространству, что привело к превентивной активации систем противовоздушной обороны. Погодные условия на юго-востоке страны не позволили осуществить взлёт самолётов боевой службы Воздушной полиции", - отмечается в сообщении.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России
8 ноября, 01:11
 
В миреРумынияДунай (река)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала