Глава Минэнерго Румынии рассказал о переговорах по активам "Лукойла"

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" и потенциальными покупателями активов компании в стране, сама заинтересована в приобретении нефтеперерабатывающего завода и АЗС, заявил румынский министр энергетики Богдан Иван.

"Для румын не будет риска дефицита топлива даже в худшем случае. То есть у нас достаточно топлива, чтобы поддерживать рынок на уровне, аналогичном сегодняшнему", - подчеркнул министр.