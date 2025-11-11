Рейтинг@Mail.ru
18:22 11.11.2025 (обновлено: 18:23 11.11.2025)
Глава Минэнерго Румынии рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Глава Минэнерго Румынии рассказал о переговорах по активам "Лукойла"

Министр энергетики Иван: Румыния обсуждает с "Лукойлом" покупку его активов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" и потенциальными покупателями активов компании в стране, сама заинтересована в приобретении нефтеперерабатывающего завода и АЗС, заявил румынский министр энергетики Богдан Иван.
По его словам, Румыния заинтересована в приобретении как нефтеперерабатывающего завода в Полешть, так и более 300 АЗС. "Да", - сказал министр на соответствующий вопрос в интервью радио Romania.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС
10 ноября, 16:11
"Я уже провел официальные переговоры с представителями компании, как на региональном, так и на местном уровне, а также с потенциальными компаниями, которые могли бы приобрести активы и бизнес в Румынии... Я считаю, что для руководства "Лукойла" это будет единственным решением – продать бизнес по частям в каждой из стран, где он ведет свою деятельность, различным экономическим агентам", - заявил Иван.
"Для румын не будет риска дефицита топлива даже в худшем случае. То есть у нас достаточно топлива, чтобы поддерживать рынок на уровне, аналогичном сегодняшнему", - подчеркнул министр.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии, считает эксперт
10 ноября, 16:02
 
