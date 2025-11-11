https://ria.ru/20251111/rubio-2054066279.html
Рубио указал Фидану на призыв США отказаться от российских энергоносителей
Рубио указал Фидану на призыв США отказаться от российских энергоносителей - РИА Новости, 11.11.2025
Рубио указал Фидану на призыв США отказаться от российских энергоносителей
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом повторил призыв американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:02:00+03:00
2025-11-11T03:02:00+03:00
2025-11-11T03:02:00+03:00
в мире
сша
турция
марко рубио
дональд трамп
хакан фидан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251023/rubio-2049972855.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, марко рубио, дональд трамп, хакан фидан, нато
В мире, США, Турция, Марко Рубио, Дональд Трамп, Хакан Фидан, НАТО
Рубио указал Фидану на призыв США отказаться от российских энергоносителей
Рубио указал Фидану на призыв к НАТО отказаться от российских энергоносителей